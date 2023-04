Motorista faz ultrapassagem proibida e mata mãe que iria ao casamento da filha no interior de SP

Crédito: redes sociais

A mãe de uma jovem de 23 anos morreu um dia antes do casamento da filha, na BR-153, quando estava a caminho da cerimônia que seria realizada no último sábado (15), em Marília/SP. Um motorista de automóvel, com 75 anos, fez uma ultrapassagem em local proibido, fazendo a vítima que dirigia um Toyota/Corolla perder o controle e colidir frontalmente com uma carreta.

O motorista que causou o acidente fugiu, mas foi preso posteriormente. Ele estava com a habilitação vencidade desde 2020.

Já o caminhoneiro e o passageiro nada sofreram. Na carreta havia uma câmera, que filmou todo acidente

O casamento iria acontecer no sábado (15), porém, com a morte de Edna Nabas Soares, de 43 anos, e seu enteado de 12 anos, a cerimônia foi cancelada, inclusive as flores que seriam utilizadas na igreja, acabaram sendo usadas no funeral.

