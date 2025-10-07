(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Estado

Morre terceira vítima intoxicada por metanol em São Paulo

07 Out 2025 - 14h05Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Garrafas de bebidas - Crédito: UFPR/DivulgaçãoGarrafas de bebidas - Crédito: UFPR/Divulgação

A Prefeitura de São Bernardo, em São Paulo, confirmou a morte de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos de idade, após consumir bebida contaminada por metanol. Conforme o comunicado da prefeitura, Bruna estava sob cuidados paliativos desde que foi internada por ter consumido vodca com metanol.

Agora são três as vítimas registradas no estado de São Paulo pela ingestão da substância tóxica no país.

A prefeitura informou também que até segunda-feira (6), a Vigilância Epidemiológica da cidade recebeu 78 notificações de casos suspeitos de contaminação por metanol, sendo que seis óbitos estão em investigação.

Nas redes pública e privada de São Bernardo, foram contabilizados 72 pacientes atendidos. Desses, 70 moram na cidade, incluindo os óbitos suspeitos.

Casos

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informou que o número de casos descartados de intoxicação por metanol aumentou para 47 nesta segunda-feira.

O estado contabiliza 15 casos confirmados, com dois óbitos de homens, com 54 e 46 anos de idade, ambos moradores da capital. Há ainda 164 casos em investigação em São Paulo, incluindo os de São Bernardo, sendo que outros seis óbitos estão sob análise.

Agência Brasil 

Leia Também

Chuva pode chegar já nesta terça-feira
Previsão do tempo 06h32 - 07 Out 2025

Chuva pode chegar já nesta terça-feira

Saiba como regularizar sua situação eleitoral antes do fechamento do cadastro
Eleições 202620h45 - 06 Out 2025

Saiba como regularizar sua situação eleitoral antes do fechamento do cadastro

DER-SP coloca em operação 33 novos radares em rodovias estaduais a partir desta terça-feira (7)
Estado14h16 - 06 Out 2025

DER-SP coloca em operação 33 novos radares em rodovias estaduais a partir desta terça-feira (7)

Frente fria vai trazer chuva ao estado de SP; veja quando
Previsão do tempo 08h35 - 05 Out 2025

Frente fria vai trazer chuva ao estado de SP; veja quando

Outubro é o mês de licenciamento para veículos com placas finais 7 e 8
Licenciamento16h12 - 03 Out 2025

Outubro é o mês de licenciamento para veículos com placas finais 7 e 8

Últimas Notícias