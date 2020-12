Morre mais uma vítima do acidente de trânsito em Taguaí

Ônibus ficou destruído após a colisão - Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

No último domingo (29), morreu mais uma vítima do acidente ocorrido nas proximidades de Taguaí, interior de São Paulo, na quarta-feira (25). O paciente estava internado no Pronto Socorro de Avaré com quadro clínico grave. Ao todo, morreram 42 pessoas no acidente.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado, 15 sobreviventes foram socorridos após o acidente na rodovia SP-249 e levados a hospitais do interior do estado, sendo que sete tiveram alta hospitalar após melhora clínica.

Três dos socorridos continuam internados, sendo um no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e 2 na Santa Casa de Avaré. Os outros quatro socorridos morreram devido à gravidade clínica antes mesmo de dar entrada nos serviços de saúde.

O acidente, na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, resultou de um choque entre um ônibus que transportava funcionários de uma empresa têxtil da região e um caminhão. De acordo com informações do governo estadual, a maioria das vítimas fatais era natural de Itaí.

