sábado, 13 de setembro de 2025
Previsão do tempo

Meteorologistas confirmam previsão de chuva para o estado de SP; veja quando

13 Set 2025 - 10h11Por Da redação
Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.Chuva - Crédito: Foto: Divulgação/Governo de SP.

Sábado (13/09) e Domingo (14/09)


Massa de ar seco permanece atuando no interior paulista, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol, pouca nebulosidade e baixos percentuais de umidade do ar. Apenas na região leste do estado, há previsão de aumento da nebulosidade e de chuvas isoladas de curta duração, devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. As Temperaturas permanecem baixas no início do dia e elevadas durante a tarde.

Segunda-feira (15/09) e Terça-feira (16/07)


A segunda-feira começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva no estado de São Paulo. Contudo, à aproximação de uma nova frente fria, gera áreas de instabilidade a partir da tarde, provocando chuvas isoladas em algumas regiões. Na terça-feira, este sistema desloca-se pelo estado, aumentando a condição de instabilidade com novas áreas de chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas seguem elevadas, principalmente na segunda. (Fonte IPMET)

