Metalúrgicos de São Carlos participam de ato pela redução de jornada sem a redução de salário em Itanhaém

Erick Silva, presidente da FEM-CUT/SP: A gente não podia estar aqui em Itanhaém, enquanto metalúrgicos do estado de São Paulo, sem levar a bandeira da redução de jornada tão importante para todo mundo" - Crédito: divulgação



A Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM-CUT/SP) realiza até esta sexta-feira, a 9ª Plenária Estatutária da entidade na cidade litorânea de Itanhaém. Dentro da programação do encontro, nesta quinta-feira os sindicatos filiados realizaram um ato pela Redução de Jornada de Trabalho sem Redução de Salários e pelo Fim da Escala 6x1. A manifestação ocorreu no bairro Suarão.

A FEM-CUT/SP e as entidades filiadas defendem as propostas de redução de jornada sem a redução de salário como medidas para garantir mais qualidade de vida para os trabalhadores. Além disso, uma jornada menor tem um grande potencial de gerar novos postos de trabalho em todos os setores.

Os dirigentes percorreram as ruas, distribuindo panfletos informativos e dialogando com os trabalhadores do comércio local. O ato teve como objetivo chamar a atenção para a importância da redução de jornada na vida da classe trabalhadora

Erick Silva, presidente da FEM-CUT/SP, destacou a importância do ato. “Aproveitamos a oportunidade da nossa Plenária para dialogar com a sociedade no entorno da nossa colônia, porque a gente gera emprego e faz a economia girar na região. A gente não podia estar aqui em Itanhaém, enquanto metalúrgicos do estado de São Paulo, sem levar a bandeira da redução de jornada tão importante para todo mundo”.

Andreia Souza, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, enfatizou a importância da pauta para as trabalhadoras. “Como todo mundo sabe, nós mulheres temos dupla e tripla jornada. Então, com a redução de jornada sem redução de salário vai ajudar muito a vida da mulher. Porque nós mulheres, além de trabalharmos fora, cuidamos da casa, dos filhos, dos maridos. E é por isso que estamos nas ruas, porque é nas ruas que vamos conquistar nossos direitos”.

O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CMN/CUT), Loricardo de Oliveira, lembrou que a luta pela redução de jornada sem a redução de salário é grande pauta da classe trabalhadora este ano.

“Essa caminhada realizada em Itanhém está sendo feita em todo Brasil. Os metalúrgicos e metalúrgicas têm feito isso. E estamos com um abaixo assinado para entregar no Congresso Nacional. Então, é fundamental que todos se juntem a nós, vamos conquistar a redução da jornada de trabalho e essa caminhada é uma caminhada vitoriosa dos trabalhadores de São Paulo”.

PRESENÇA DE PARLAMENTARES - Históricos metalúrgicos e agora parlamentares participaram da mobilização e destacaram a importância da luta.

O deputado federal Vicentinho (PT), que luta pela redução da jornada sem a redução de salário na Câmara dos Deputados, participou do ato e abordou a importância das propostas.

“Os metalúrgicos foram para a rua, falaram da importância da pauta. É uma pauta que interessa ao povo da cidade também, como a redução dos impostos, dos juros, da jornada e o fim da escala 6x1. Parabéns aos metalúrgicos do estado de São Paulo”.

Teonilio Barba (PT), deputado estadual, também esteve presente e parabenizou os metalúrgicos pelo ato. “Esse ato que a FEM está fazendo é muito importante porque são atos que estão acontecendo no Brasil inteiro com essas pautas que nos unificam junto com todas as centrais sindicais. Parabéns aos metalúrgicos e metalúrgicas pelo ato”.

Leia Também