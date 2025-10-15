Medicina segue como o curso mais concorrido na Fuvest, mas interesse por outra áreas de saúde cresce

Medicina - Crédito: divulgação

A FUVEST divulgou a relação candidato/vaga do Vestibular 2026, e os cursos da área da saúde continuam entre os mais desejados pelos estudantes. Medicina mantém a liderança com 90,7 candidatos por vaga, mesmo com leve queda de 6% em relação ao ano anterior.

O destaque deste ano é o crescimento de outros cursos da área da saúde. Ciências Biomédicas subiu 11,4% e aparece como o sexto curso mais concorrido, enquanto Fisioterapia teve alta de 12,8%, ocupando o nono lugar no ranking geral. Psicologia também mantém forte presença, com 58,6 candidatos por vaga em São Paulo (+5,4%) e 39,8 em Ribeirão Preto (+12,7%).

Especialistas apontam que essa tendência reflete um movimento pós-pandemia de valorização das profissões ligadas ao cuidado, à pesquisa científica e à saúde mental. O avanço das tecnologias médicas, o fortalecimento das startups de saúde e o surgimento de novas áreas, como biotecnologia, neurociência e saúde digital, também ajudam a explicar o aumento da procura.

Os 10 cursos mais concorridos da FUVEST 2026

Em primeiro lugar está Medicina, com 90,7 candidatos por vaga.

Na sequência aparece Psicologia (São Paulo), com 58,6 candidatos por vaga, seguida por Psicologia (Ribeirão Preto), que registrou 39,8 candidatos por vaga.

Em quarto lugar ficou Relações Internacionais, com 37,9 candidatos por vaga, e em quinto, Audiovisual, com 30,6 candidatos por vaga.

O sexto curso mais procurado é Ciências Biomédicas, com 29,3 candidatos por vaga, seguido por Publicidade e Propaganda, com 27,6 candidatos por vaga.

Na oitava posição está Jornalismo, com 25,7 candidatos por vaga.

Em nono lugar aparece Fisioterapia, com 22,9 candidatos por vaga, e completando o top 10, Engenharia Aeronáutica, com 22,8 candidatos por vaga.

Menos procurados

Entre os cursos menos procurados deste ano, a maior queda foi observada em Gerontologia, que passou de 8,7 para 1,5 candidato por vaga, uma redução de 82,8%, apesar da importância crescente do envelhecimento populacional no Brasil,

Gestão Ambiental também registrou retração (-12%), o que pode refletir um distanciamento temporário entre o interesse ambiental dos jovens e a percepção de oportunidades concretas no mercado.

Por outro lado, Geociências e Educação Ambiental apresentou crescimento de 47,1%, ainda que em números absolutos baixos, um sinal de que a agenda ambiental continua despertando vocações,especialmente entre estudantes mais engajados em sustentabilidade.

Cursos de licenciatura, como Matemática e Física, mantêm historicamente baixas taxas de concorrência. A estabilidade em 2,7 candidatos por vaga reforça um desafio conhecido: a baixa atratividade das carreiras docentes, associada à

remuneração limitada e à falta de reconhecimento profissional, embora a demanda por professores de exatas siga alta no país.

