Maus-tratos: Polícia resgata 14 cães Lulu da Pomerânia e Chihuahua de canil clandestino na capital

Crédito: divulgação

Policiais civis do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) resgataram, na tarde desta quarta-feira (16), 14 cães com sinais evidentes de maus tratos no bairro Vila Paranaguá, zona leste da Capital. Também foram encontrados outros dois cães mortos.

Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão em um canil clandestino de cães das raças Lulu da Pomerânia e Chihuahua que estava abandonado.

Após análise da perícia, o caso foi registrado na 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (DIICMA) e segue em investigação

