Matrículas para aprovados no Provão Paulista começam nesta terça-feira (22)

Os candidatos convocados deverão garantir a vaga até quarta-feira (23); matrículas são realizadas online -

Os alunos aprovados na primeira chamada do Provão Paulista Seriado para o segundo semestre já podem realizar a matrícula nos cursos superiores gratuitos oferecidos pelas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). O prazo para matrícula vai de terça-feira (22) até quarta-feira (23), de forma totalmente online.

A lista de estudantes aprovados na primeira chamada para o primeiro semestre está disponível no portal do Provão Paulista, o provaopaulistaseriado.vunesp.com.br .

Para os convocados nas Fatecs, o procedimento deve ser realizado por meio de sistema remoto, disponível no site do Centro Paula Souza. Exclusivamente para quem vai estudar na Fatec Guaratinguetá, o processo é feito diretamente no portal da unidade. É essencial consultar a portaria da instituição para verificar os documentos exigidos e os detalhes do requerimento.

