Massa de ar polar vai derrubar as temperaturas no estado de SP; saiba quando

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Frio - Crédito: Agência Brasil

Segunda-feira (26/05) e Terça-feira (27/05)



Tempo estável no Estado de São Paulo. Céu com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva no período. Temperaturas em elevação.

Quarta-feira (28/05)



Nova frente fria atinge o Estado de São Paulo, ocasionando aumento da nebulosidade e áreas de chuvas com trovoadas, a partir do oeste paulista.

Quinta-feira (29/05) e Sexta-feira (30/05)



Com o deslocamento da frente fria para o oceano Atlântico, uma massa de ar frio de origem polar, provocará queda nas temperaturas, principalmente nos períodos da madrugada e manhã de sexta-feira, com temperaturas mínimas previstas entre 05 e 07 graus Celsius. (ipmet)

Leia Também