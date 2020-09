Mais de 215 mil veículos buscam litoral paulista no feriado prolongado

Crédito: Divulgação

As estradas paulistas que levam ao litoral registraram longos congestionamentos neste fim de semana prolongado do feriado de 7 de Setembro. Mesmo com a orientação do governo estadual de evitar aglomerações no período para não aumentar os riscos de contágio pelo novo coronavírus, cerca de 215 mil veículos usaram o Sistema Anchieta-Imigrantes para chegar àa Baixada Santista até o meio-dia deste domingo (6), de acordo com a concessionária Ecovias.

Na manhã deste domingo, a Rodovia Imigrantes teve tráfego congestionado no sentido litoral da altura do Km 28 ao 32. Segundo a concessionária Ecovias, a Via Anchieta também ficou congestionada no sentido Baixada Santista, da altura do Km 29 ao 31.

O movimento intenso de turistas nas praias paulistas já era esperado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No último fim de semana (29 e 30 de agosto), a movimentação chegou a mais de 600 mil veículos, superando a média para um fim de semana, de pouco mais que 400 mil.

Patrulhamento

Nas praias do litoral, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento ostensivo na orla e nos quiosques, bares e restaurantes. São cerca de 20 mil policiais, com o uso diário de 7,2 mil viaturas, 880 motocicletas, 35 cavalos, 11 helicópteros Águia, além de oito drones que monitoram pontos estratégicos nas rodovias e áreas urbanas.

Os policias usam ainda megafones para divulgar mensagens de conscientização e prevenção às aglomerações. A operação tem também 200 profissionais da Vigilância Sanitária trabalhando na fiscalização e orientação dentro de estabelecimentos.

A Operação Independência envolve 70 cidades turísticas e vale até o fim da noite de segunda-feira (7). Em Santos, porém, as ações seguem até terça-feira (8), feriado de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira do município.

