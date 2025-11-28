Mais de 17 mil cartas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção no interior de SP

Papai Noel dos Correios - Crédito: divulgação

“Querido Papai Noel, meu nome é Bianca, tenho 7 anos e quero muito ganhar uma boneca bem bonita no Natal”. Esse é o trecho da cartinha da Bianca, de São José dos Campos. Assim como esta, diversas cartinhas de crianças de todo o interior de São Paulo estão à espera de adoção no blognoel.correios.com.br ou nas agências participantes da Campanha Papai Noel dos Correios. É a maior ação de solidariedade natalina do país e este ano completa 36 anos.

Em mais de três décadas de campanha, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas no Brasil. Nesta edição, até o momento, os Correios já disponibilizaram para adoção mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha no País; desse total, já foram adotadas quase 107 mil. No Interior de São Paulo, em 2025, mais de 17 mil cartas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção.

O prazo para adoção das cartas e também para entrega dos presentes vai até 19/12/2025. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nas agências dos Correios. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.

Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha mas quiser participar doando presente, pode deixá-lo em uma agência dos Correios. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, roupa, maquiagem e pelúcia.

Fique atento(a): os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blognoel.correios.com.br.

