Mais de 14 milhões de idosos estão inadimplentes no Brasil

Crescimento da inadimplência entre idosos causa preocupação

Em um cenário de instabilidade econômica e crescente endividamento entre a população idosa, saber administrar a aposentadoria tornou-se mais do que uma necessidade: é uma questão de sobrevivência financeira. Entre 2020 e abril de 2025, o número de idosos inadimplentes subiu 43,16%, segundo os últimos dados da Serasa Experian. Atualmente, são mais de 14 milhões de pessoas com mais de 60 anos com dívidas em atraso, quase 5 milhões a mais que em 2020.

O professor Claudio de Souza Miranda, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP, explica que uma das razões para o crescimento da inadimplência é o aumento do consumo dessa população. “Quando a idade aumenta, os valores dos planos de saúde sobem. Os idosos começam a ter que tomar mais medicamentos e, com isso, o custo de vida aumenta”, aponta.

Para a consultora de crédito Vanessa Pereira Feitosa, a inadimplência envolve fatores econômicos, sociais e individuais. “Nota-se a alta da inflação, os juros estão bem elevados, e os idosos recebem um salário mínimo e gastam muito com medicamentos e mercados. Além disso, eles acabam emprestando seus nomes para filhos e netos por meio dos juros consignados. A partir disso, os valores vêm sendo descontados do pagamento e essas pessoas acabam não pagando esses aposentados e pensionistas.”

Segundo a consultora, a principal dificuldade desse público é a falta de educação financeira. “É um público bem limitado, falta conhecimento e tem dificuldade em acessar esse tipo de informação, pois muitos deles não têm alfabetização.”

Miranda diz que a educação financeira é viável, mas que deve ser implantada desde a juventude. “A educação financeira é um processo cultural e educacional do País, em que a sociedade vai sendo transformada aos poucos. O valor da aposentadoria é muito pequeno, por isso é necessário ter um planejamento financeiro”, afirma.

Outra medida, segundo o professor, é criar uma renda extra. “Hoje, tem-se criado muitas coisas ligadas à internet, como os motoristas de aplicativo. Porém, dependendo da idade do idoso, ele não tem mais capacidade de fazer isso, pode investir em atividades artesanais, intelectuais, de acordo com a sua experiência, e criar novas oportunidades de formação de renda.”

Crimes financeiros

Segundo o professor Alessandro Hirata, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP, a população aposentada é um dos principais alvos e mais vulneráveis para os crimes financeiros. “Clonagem de cartão, golpes por meio de WhatsApp, mensagens falsas. Tudo isso tem levado a diversas situações, abusando dessa vulnerabilidade dos idosos em relação às informações, ao conhecimento desses meios digitais, que hoje são muito comuns e levam a diversas situações de crimes financeiros.”

Para se proteger desses golpes, Hirata diz que a melhor forma é a conscientização e entender como funcionam esses golpes. “Não se pode acreditar nessas mensagens de WhatsApp, mesmo que digam que é do banco desse idoso, que é o gerente desse banco falando. Isso não pode ser acreditado de forma automática, precisa ser checado e tomar muito cuidado, pois raramente essas mensagens são verdadeiras”, afirma o especialista.

*Estagiária sob supervisão de Ferraz Junior e Gabriel Soares

