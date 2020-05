Madrugada de terror: bandidos fortemente armados atacam agência bancária no interior de SP

Crédito: Divulgação

A cidade de Ourinhos (SP), distante 290 km de São Carlos, viveu uma madrugada de terror neste sábado (2). Bandidos fortemente armados atacaram uma agência do Banco do Brasil, que fica no centro da cidade. Houve troca de tiros com a Polícia Militar.

Vídeos gravados por moradores mostram vários carros que foram usados pela quadrilha na ação.

Em um dos vídeos postado numa rede social, seis veículos circulam pela cidade e uma pessoa foi amarrada no teto de um carro.

Além da agência bancária, um posto policial também foi metralhado pelos criminosos. Não há informação se alguém foi preso ou ficou ferido.

Com informações do portal R7

Aparentemente indo embora. Pessoa em cima do carro (boatos) que é um refém. São mais ou menos 9 carros pic.twitter.com/obDtym6xvn — maduds (@madu_sica) May 2, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também