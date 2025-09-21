Madeira apreendida pela PM é transformada em móveis por presos

Crédito: divulgação

O projeto Fábrica de Esperança, criado pela Polícia Militar Ambiental, passou a dar uma destinação social e sustentável a madeiras apreendidas em ações de fiscalização. Em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o material é encaminhado para Unidades Prisionais e transformado em móveis por pessoas privadas de liberdade. São peças como mesas e cadeiras para ambientes externos, casas para crianças brincarem e casinhas para abrigarem cachorros.

Na Penitenciária “Zwinglio Ferreira”, em Presidente Venceslau, a iniciativa está em andamento há cerca de um ano e três meses. Em oficinas de marcenaria, supervisionadas pelo Policial Penal Ricardo Panuci, os internos recebem instruções práticas e teóricas que poderão auxiliá-los na reinserção social e profissional após o cumprimento da pena.

“O trabalho no cárcere, aliado a iniciativas sociais e educativas, permite que os presos desenvolvam habilidades profissionais, senso de responsabilidade, autoestima e pertencimento social”, explica o Chefe de Departamento Jean Carlos Amorim de Lima.

Após a apreensão e a confirmação da ilegalidade, a madeira é destinada conforme prevê a legislação ambiental, podendo ser doada a instituições públicas ou a projetos sociais. Esse processo é formalizado pela Polícia Militar Ambiental por meio de termos de doação, o que garante a rastreabilidade do material e sua correta aplicação em ações de interesse coletivo.

Segundo o capitão da Polícia Militar Ambiental Júlio Cesar Cacciari, “essa destinação tem um duplo impacto positivo: ambiental e social. De um lado, evita o descarte ou acúmulo da madeira; de outro, transforma o que seria fruto de um crime em equipamentos úteis para escolas, creches, hospitais e entidades assistenciais”.

A cooperação entre a SAP e a Polícia Militar Ambiental surgiu da identificação desse potencial transformador: de um lado, a madeira apreendida sem destinação adequada; de outro, a estrutura de oficinas de marcenaria existentes em Unidades Prisionais. Desta forma, os materiais são reaproveitados em atividades produtivas e retornam à sociedade em forma de doações.

Para o capitão, “a ressocialização por meio do trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a reintegração social. Ao capacitar os reeducandos e dar a eles a oportunidade de contribuir, o projeto promove dignidade, disciplina e pertencimento”.

Além da remição da pena, muitos internos desenvolvem habilidades que poderão usar no mercado de trabalho após o cumprimento de suas penas, quebrando ciclos de reincidência criminal e ampliando as chances de reinserção social. O oficial acrescenta, ainda, que “ao mesmo tempo em que garantimos a preservação do meio ambiente, conseguimos devolver à sociedade bens úteis, mostrando que é possível transformar o resultado de um crime em benefício coletivo”.

A expectativa é de que o projeto seja expandido para outras Unidades Prisionais do Estado, desde que existam condições estruturais e técnicas para receber e utilizar a madeira de forma segura e produtiva.



