Locais da prova do Vestibular Univesp 2025 serão divulgados em 09 de maio

Na próxima sexta-feira (09/05), a partir das 10h, a banca organizadora do Processo Seletivo 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), divulgará os locais da prova no site vestibular.univesp.br. No total, são ofertadas 22.935 vagas, destinadas a 432 polos, de 373 municípios (capital, interior e litoral). São oferecidos nove cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 18/05, às 13h. O gabarito oficial será divulgado em 19/05, a partir das 15h e a publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 24/06, a partir das 15h.O início das aulas está previsto para o final de julho de 2025. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.631 vagas para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em julho.

Para qualquer outra informação ou dúvidas referentes ao local da prova, o candidato deve contatar a central de atendimento ao candidato da Vunesp, via chat online, mensagens para o Fale Conosco do site vestibular.univesp.br ou, ainda, pelo telefone (11) 3874-6300 em dias úteis, das 08h às 18h

O Exame

O exame será divido em duas partes, redação e uma prova com 56 questões, cada uma com cinco alternativas (A, B, C, D e E). O conteúdo será voltado para as disciplinas de Português Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês. O conteúdo programático pode ser acessado no Manual do Candidato, no site do Vestibular.

Cursos

No Eixo de Computação, os cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação - BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre um dos três cursos. Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .

Saiba mais sobre os cursos: univesp.br/cursos .

