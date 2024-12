Locações de temporada na praia estão até 78% mais baratas, aponta pesquisa do CRECISP

Praia em Santos - Crédito: Raimundo Rosa/Prefeitura de Santos

Os turistas que estão pensando em alugar uma casa ou apartamento para passar o Natal e o Réveillon na praia podem comemorar. Na comparação com as festas do ano passado, as diárias estão até 78% mais em conta!

Nesse período em 2023, apartamentos de 01 dormitório no Litoral Norte tinham diárias de locação de R$ 1.466,00. Hoje, o interessado pagará R$ 316,00 por dia, uma redução de 78,44% no valor.

O CRECISP entrevistou 60 imobiliárias nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

Ainda no Litoral Norte, nas cidades de Caraguatatuba e Ilhabela, por exemplo, todos os tipos de casas e apartamentos disponíveis para aluguel nas festas registraram queda no preço das diárias. Casas de 2 dormitórios estão 18,66% mais em conta; de 3 dormitórios, -11,32%; e de 4 dormitórios, -35,82%. Também caíram os preços das locações/dia de apartamentos com 2 dormitórios (-72,43%) e 3 dormitórios (-73,61%).

Os valores foram obtidos em consulta com 60 imobiliárias de 12 cidades dos litorais Norte, Centro e Sul. No Litoral Centro, das cidades de Santos, Guarujá e São Vicente, os preços das diárias foram reduzidos em percentuais que variaram de 8,33% a 33,50%. Só apresentaram locações mais caras as casas de 3 dormitórios (+21,90%) e de 4 dormitórios (+83,33%).

Mesmo assim, ainda há opções mais em conta nessa região para grupos maiores: os apartamentos de 3 e 4 dormitórios estão mais baratos (-8,33% e -33,50%, respectivamente).

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto: “Quem deixou para a última hora ainda consegue passar o Natal e o Ano Novo na praia por um preço bastante em conta”

No Litoral Sul, de cidades como Praia Grande e Peruíbe, casas e apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios apresentaram diárias mais baratas nestas festas na comparação com o ano passado. Casas com 2 dormitórios, que em 2023 custavam R$ 3.000,00/dia, atualmente, estão sendo alugadas por R$ 760,00/dia. Na mesma região, apartamentos com 3 dormitórios, que custavam R$ 2.750,00, agora saem por R$ 1.300,00.

A pesquisa do CRECISP também registrou que, em todo o Litoral de SP, 23,1% das casas já alugadas para esta temporada tinham diárias entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, e 27,3% dos apartamentos tinham diárias entre R$ 500,00 e R$ 750,00. A maioria dos imóveis já alugados era de 1 e 2 dormitórios em todas as regiões pesquisadas.

Mais da metade (61,5%) dos inquilinos buscaram pacotes de locação de 5 dias e imóveis com capacidade máxima para 5 pessoas. O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, comentou que, segundo a Pesquisa CRECISP, ainda há casas e apartamentos disponíveis para aluguel nas principais cidades litorâneas. A maioria das casas vagas é de 3 dormitórios e está com preços de locação diária na faixa entre R$ 750,00 até mais de R$ 1.500,00. E ainda é possível encontrar apartamentos de 01 dormitório, com diárias entre R$ 200,00 e R$ 300,00.

“Quem deixou para a última hora ainda consegue passar o Natal e o Ano Novo na praia por um preço bastante em conta. Mas é preciso ressaltar que nunca se deve negociar diretamente com o proprietário, pois os riscos de prejuízo são muito grandes. Aconselho aos interessados que procurem uma imobiliária ou um corretor e façam um contrato que garanta tranquilidade nessas festas de final de ano”, afirma O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto.

Litoral Norte

Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm

Casas 2023/24 - R$ 700,00 R$ 1.275,00 R$ 2.083,00 R$ 4.862,00

Casas 2024/25 R$ 700,00 R$ 1.037,00 R$ 1.847,00 R$ 3.120,00

Variação - 0% -18,66% -11,32% -35,82%



Aptos 2023/24 - R$ 1.466,00 R$ 1.850,00 R$ 5.400,00 -

aptos 2024/25 R$ 316,00 R$ 510,00 R$ 1.425,00 R$ 3.866,00

Variação - -78,44% -72,43% -73,61% -





Litoral Centro

Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm

Casas 2023/24 - - R$ 805,00 R$ 1.100,00 R$ 1.200,00

Casas 2024/25 R$ 620,00 R$ 1.341,00 R$ 2.200,00

Variação - - -22,98% 21,90% 83,33%



Aptos 2023/24 - R$ 500,00 R$ 1.133,00 R$ 1.560,00 R$ 2.707,00

Aptos 2024/25 R$ 500,00 R$ 880,00 R$ 1.430,00 R$ 1.800,00

Variação - 0,00% -22,33% -8,33% -33,50%





Litoral Sul

Kit 1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm

Casas 2023/24 - R$ 2.166,00 R$ 3.000,00 R$ 3.034,00 R$ 6.000,00

Casas 20224/25 R$ 760,00 R$ 1.270,00 R$ 1.790,00

Variação - - -74,66% -58,14% -70,16%



Aptos 2023/24 - R$ 1.950,00 R$ 1.744,00 R$ 2.750,00 -

Aptos 2024/25 R$ 566,00 R$ 800,00 R$ 1.300,00 R$ 1.990,00

Variação - -70,97% -54,12% -52,72% -



