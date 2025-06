Locação por Temporada: preços disparam e variam mais de 100% entre 2023 e 2025

Comparativo entre 2023 e 2025 revela queda nos valores de imóveis menores no Litoral Norte, enquanto imóveis maiores no Litoral Centro e no Interior registraram aumentos expressivos nas férias de julho.

Litoral Norte: queda significativa nas diárias dos imóveis

Nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga , uma pesquisa mostra que as casas de 3 dormitórios tiveram redução nos valores das diárias , com queda de 32,16% , enquanto as casas de 4 dormitórios se mantiveram praticamente resultados , com leve redução de 0,40% .

Nos apartamentos , a retração foi mais acentuada, chegando a 70,18% nos de 3 dormitórios e 69,72% nos de 4 dormitórios , indicando uma possível queda na procura por esse tipo de imóvel na região.

Litoral Centro: fortes altos, especialmente nas maiores casas

Em cidades como Santos, São Vicente e Guarujá , o mercado teve movimento oposto. As casas de 2 dormitórios tiveram aumento de 133,33% nas diárias , de 35,20% para 3 dormitórios e de 169,76% para 4 dormitórios , refletindo um crescimento expressivo na demanda por imóveis maiores e de melhor padrão.

Os apartamentos também tiveram alta consistência , especialmente nos de 4 dormitórios, que subiram 80% e nos de 1 dormitório, cujo aumento foi de 103,68% . Já os de 2 e 3 dormitórios ficaram praticamente resultados, com variações de 1,05% e 4,16%, respectivamente .

Litoral Sul: comportamento misto nas diárias

No Litoral Sul ( Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe ), as locações de casas de 2 dormitórios ficaram 80,55% mais caras , enquanto as propriedades de 3 dormitórios tiveram queda de 1,50% e os de 4 dormitórios subiram 46,96% .

Entre os apartamentos , houve redução de 20% no valor das diárias das unidades de 1 dormitório , mas alta de 30,85% nos de 2 dormitórios e de 74,87% nos de 3 dormitórios , evidenciando um aumento médio na procura por apartamentos de porte.

Campos do Jordão: destino segue valorizado no inverno

Em Campos do Jordão , um dos destinos mais procurados na temporada de inverno, os preços das casas de 1 dormitório subiram 50,68% e as de 2 dormitórios, 87,71% . Para 3 dormitórios, a alta foi de 42,74% , e nas casas de 4 dormitórios, o aumento foi mais discreto, de 5,76% .

Nos apartamentos , a diária dos imóveis de 3 dormitórios aumentou 90,54% e a dos de 4 dormitórios, 35,13% , enquanto os de 2 dormitórios tiveram queda de 5,33% .

Interior paulista: altas robustas em Águas de Lindóia e Atibaia

Nos destinos de interior, os preços também apresentaram fortes elevações:

Em Atibaia , o aluguel de casas de 2 dormitórios subiu 115,26% , de 3 dormitórios, 60,33% , e de 4 dormitórios, 87,99% .

, o aluguel de , de , e de . Já em Águas de Lindóia , as casas de 2 dormitórios tiveram aumento de 51,86% , as de 3 dormitórios subiram 138,48% , e as de 4 dormitórios, 137,06% , representando um dos maiores reajustes registrados na pesquisa.

Outras regiões serranas: variações distintas

Em Ibiúna , os valores das diárias de chácaras subiram 39,63% para unidades de 3 dormitórios e 67,26% nas de 4 dormitórios , enquanto as de 2 dormitórios tiveram queda de 6,55% .

Na cidade de Cunha , o movimento foi inverso, com queda de 33,23% nas chácaras de 1 dormitório e redução de 39,32% nas de 3 dormitórios , refletindo menor pressão na demanda.

Em Serra Negra , houve queda de 24,10% nas casas de 2 dormitórios , mas alta de 60% nos imóveis de 3 dormitórios e de 24,38% nos de 4 dormitórios , mostrando recuperação gradual no interesse por estadias para grupos maiores.

Conclusão: os mercados se comportam de forma desigual

De acordo com o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, "a pesquisa mostra que o mercado de locação de temporada reflete tanto a demanda turística como os investimentos realizados nas cidades. Destinos com maior estrutura, atrações e eventos tiveram aumento expressivo nos preços, enquanto alguns locais, especialmente no Litoral Norte, sofreram retrações importantes, principalmente nos imóveis de menor porte".

Entre os fatores que influenciam essas variações estão a expansão dos polos turísticos, melhorias na infraestrutura urbana, maior oferta de eventos culturais e a busca crescente por experiências em grupo ou família , que investiram principalmente os imóveis com três ou mais dormitórios. Além disso, uma temporada é de inverno o que aumenta, naturalmente, o interesse pelas cidades turísticas serranas.

As cotações da pesquisa CRECISP foram feitas em sites de 38 imobiliárias e profissionais das regiões. Tempo de permanência entre 7 a 15 dias.

Informações assessoria Creci

