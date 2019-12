Litoral de São Paulo tem 14 praias impróprias para banho

Crédito: Cetesb

Neste período de festas de fim de ano, São Paulo está com 14 praias impróprias para banho – 10 no litoral norte e quatro na Baixada Santista. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), no litoral sul, não há praias inadequadas para o banho.

No litoral norte, Ilhabela é o município com maior número de praias impróprias: Viana, Itaquanduba e Portinho. Na Microrregião de Santos, São Vicente também está com três praias impróprias para banho: da Divisa, Milionários e Gonzaguinha. Em Ubatuba, as praias de Itaguá e Lázaro estão sem condições de balneabilidade, assim como as de Tabatinha e Indaiá, em Caraguatatuba.

Na Baixada Santista estão impróprias para banho Perequê, em Guarujá; José Menino (Olavo Bilac) e José Menino (Frederico Ozanan), em Santos; e do Centro, em Itanhaém.

A amostragem das praias foi coletada no período de 17 de novembro a 15 de dezembro.

