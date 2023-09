Leilão da Receita Federal tem IPhones e Xiaomi a partir de R$ 500

Crédito: divulgação

A Receita Federal realiza no dia 3 de outubro aproximadamente 2,8 mil celulares, com lances iniciais a partir de R$ 500. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar até às 21h do dia 2 de outubro.

Nesse leilão, serão disponibilizados um total de 500 lotes, sendo mais de 400 deles compostos exclusivamente por celulares. Entre os dispositivos disponíveis, destacam-se um Xiaomi Redmi Note 11 e um Blu Bold Like Us, ambos com lance inicial de R$ 500, até um conjunto de três iPhones 14 e um iPhone 11, cujos lances iniciais variam de R$ 500 a R$ 11 mil.

Veículos

Além dos celulares, também será possível encontrar um lote contendo três automóveis: um Ford Fusion de 2011, um Corsa Hatch de 2004 e um Spacefox de 2008. O lance mínimo para este lote é de R$ 27 mil. Importante observar as descrições e imagens disponibilizadas, pois no caso do Spacefox, ele será leiloado sem os bancos.

Como Participar

Os lances podem ser enviados até as 21h do dia 2 de outubro. Para participar do leilão online, é necessário acessar o serviço "Sistema de Leilão Eletrônico" por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) no site da Receita Federal, utilizando identidades digitais da conta "gov.br" com nível de confiabilidade prata ou ouro. Você pode encontrar todas as informações detalhadas sobre o evento no edital disponível AQUI.

É importante ressaltar que apenas lotes completos podem ser arrematados, o que significa que os compradores devem enviar propostas para adquirir todos os itens de um lote, e não apenas produtos individuais.

