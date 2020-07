Jovem de 21 anos que estava desaparecida é encontrada morta no litoral paulista

Crédito: Arquivo Pessoal

O corpo de Julia Rosenberg, que estava desaparecida desde domingo (5), foi encontrado nesta segunda-feira (6) semienterrado próximo a caixa de água da Sabesp, em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a jovem havia saído para fazer uma trilha ontem e desapareceu. O corpo estava com sinais de estrangulamento, com uma máscara na boca e um cordão amarrado no pescoço.

Ainda não se sabe se ele foi vítima de violência sexual. O corpo de Julia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por avaliação dos médicos legistas.

A jovem morava na capital paulista e devido à pandemia de coronavírus, ela foi passar um tempo com os pais no litoral. A jovem costumava fazer o trajeto onde desapareceu. (Rápido no Ar)

