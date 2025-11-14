(16) 99963-6036
IPVA 2026: confira as datas e opções de pagamento

14 Nov 2025 - 19h14Por Jessica Carvalho R.
O Governo do Estado de São Paulo divulgou o calendário oficial de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para 2026. Os proprietários de veículos poderão optar pelo pagamento em cota única com 3% de desconto no mês de janeiro ou pelo parcelamento em até cinco vezes, de janeiro a maio, conforme o valor do tributo devido.

A data de vencimento varia de acordo com o final da placa de cada veículo. O prazo é o mesmo tanto para carros quanto para motocicletas. Confira o cronograma:

Placa final 1: 12/01/2026;
Placa final 2: 13/01/2026;
Placa final 3: 14/01/2026;
Placa final 4: 15/01/2026;
Placa final 5: 16/01/2026;
Placa final 6: 19/01/2026;
Placa final 7: 20/01/2026;
Placa final 8: 21/01/2026;
Placa final 9: 22/01/2026,
Placa final 0: 23/01/2026.

 

