Ipem-SP amplia fiscalizações em postos de combustíveis em todo estado de SP

Ação de fiscalização do Ipem-SP a posto de gasolina. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação -

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, intensificou as ações de fiscalização em postos de combustíveis durante os fins de semana. A medida, que segue até as festas de final de ano, tem como objetivo reforçar o controle e garantir mais segurança aos consumidores no momento do abastecimento.

As verificações, que já ocorrem rotineiramente de segunda a sexta-feira, passam agora a ser realizadas também aos sábados e domingos em todas as regiões do Estado. As equipes do Ipem-SP conferem se as bombas medidoras estão fornecendo o volume correto de combustível, se os equipamentos possuem lacres e selos de conformidade, além de verificar o cumprimento das normas técnicas e de metrologia.

O aumento das fiscalizações acontece em um período de grande movimento nos postos, impulsionado por viagens e deslocamentos típicos das comemorações de fim de ano. A ação visa coibir fraudes, proteger o consumidor e os comerciantes que atuam dentro da legalidade, promovendo mais transparência nas relações de consumo.

Em caso de irregularidades, os estabelecimentos podem ser autuados e as bombas interditadas. Denúncias sobre possíveis práticas ilegais podem ser registradas junto ao Ipem-SP pelo telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br

