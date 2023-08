Interior de SP pode ter termômetros marcando 40º nos próximos dias, alerta Defesa Civil

Calor - Crédito: Agência Brasil

A Defesa Civil emitiu um comunicado informando que os termômetros poderão alcançar até 40ºC nos próximos dias no interior do estado de São Paulo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual revelou que a semana será caracterizada por um clima quente e seco em toda a região paulista, fazendo um apelo à atenção das pessoas em relação à saúde e ao aumento do risco de incêndios florestais.

A causa desse fenômeno é atribuída a uma massiva e intensa corrente de ar quente e seco, que resultará em temperaturas elevadas durante as tardes. O CGE destacou que "os termômetros facilmente alcançarão valores acima de 30°C em grande parte das cidades paulistas".

Segundo o órgão, essa situação é desencadeada pelos ventos provenientes do noroeste, que contribuem para a aridez do clima e para a drástica queda nos índices de umidade relativa do ar em quase todas as áreas, exceto nas regiões costeiras.

Antevê-se que as condições mais extremas ocorram nas regiões oeste e noroeste de São Paulo, em especial nas áreas de Jales e Araçatuba, onde os termômetros podem atingir a marca dos 40ºC durante as horas da tarde.

A Defesa Civil enfatiza que, nessas localidades, é imperativo manter uma vigilância redobrada com relação aos índices de Umidade Relativa do Ar, que podem cair para níveis inferiores a 20%, aumentando substancialmente o risco de incêndios florestais.

Em relação à capital e à região metropolitana de São Paulo, a previsão é que as temperaturas máximas alcancem até 34ºC, enquanto a umidade relativa do ar poderá atingir valores mínimos de 25%, caracterizando um estado de atenção.

Leia Também