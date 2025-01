Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Sábado começou com sol entre nuvens -

As instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo, porém, permanece a condição de Tempo instável e com previsão de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente a partir período da tarde. Temperaturas mínimas estáveis e temperaturas máximas em ligeira elevação. (IPMET)

Leia Também