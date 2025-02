Compartilhar no facebook

Quinta-feira (06/02) a Sábado (08/02)

As condições de instabilidade diminuem sobre o estado de São Paulo, devido ao enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Desta forma, a previsão é de céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva em pontos isolados, a partir da tarde. Temperaturas em elevação. (IPMET)

