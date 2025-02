INSS começa a pagar aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios

Para quem tem renda mensal acima do piso nacional o pagamento será creditado a partir de 6 de março, na quinta-feira após o Carnaval. Nos dias 3 e 4 de março, as agências bancárias e as da Previdência ficarão fechadas, só reabrindo dia 5, quarta-feira de cinzas, a partir do meio-dia. A regra considera dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem ganha até o mínimo, o calendário começa com benefício com final 1. Para os que recebem acima desse valor o calendário inicia com benefícios terminados em 1 e 6.

Os segurados que têm acesso à internet podem acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.

Até um salário-mínimo