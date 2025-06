INSS começa a enviar resposta das entidades sobre descontos. Saiba o que fazer a partir de agora

Compartilhar no facebook

10 Jun 2025 - 10h42 Por Jessica C R

Aplicativo Meu Inss - Crédito: © Joédson Alves/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (9/6), o INSS começou a enviar as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios. Elas têm 15 dias úteis para responder e as respostas estão sendo liberadas aos poucos. Por isso, quem já contestou um desconto, pode começar a receber, a partir de hoje, a resposta enviada pela entidade. Ao saber o que foi respondido, saiba quais serão os próximos passos.

O que fazer se a entidade não respondeu ou não comprovou que o desconto foi devido?

Esse é o caso mais comum. Quando a entidade não manda resposta ou informa que não possui documentos, o INSS vai iniciar um processo de cobrança para que a entidade devolva os valores descontados.

Você não precisa fazer nada por enquanto. Aguarde mais informações e continue acompanhando o andamento do pedido pelo Meu INSS ou pela Central 135 .

Para acompanhar seu pedido pelo Meu INSS :

Entre no aplicativo ou pelo site do INSS

Informe seu CPF e senha

Siga para Do que você precisa?

Digite “ Consultar Pedido ”

Clique em “ detalha r” no pedido de “ Análise de Descontos de Entidades Associativas ”, para ver o andamento

O INSS já está enviando Guias de Recolhimento da União (GRUs) para que as entidades devolvam o dinheiro cobrado indevidamente. Se elas não pagarem em até cinco dias úteis, o INSS vai pedir à Advocacia Geral da União que adote as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar as entidades ou seus sócios.

O que fazer se a entidade respondeu e disse que tem documentos ou que há um processo na Justiça?

Nesse caso, você, aposentado ou pensionista, precisa se manifestar. Ou seja, dizer se concorda ou não com o que a entidade respondeu. O prazo para isso é de 30 dias corridos a partir do recebimento da resposta da entidade.

O beneficiário pode dar essa resposta de duas formas:

Pelo aplicativo Meu INSS a partir do dia 09 de junho ;

Ou nas agências dos Correios , a partir do dia 16 de junh o (mesmo que tenha iniciado a contestação por outro meio). Mas só vá a uma agência depois que tiver passado o prazo de 15 dias úteis desde a sua contestação. Esse é o tempo que a entidade tem para responder. Antes disso, a informação ainda não estará disponível no sistema.

Para responder pelo Meu INSS:

Entre no aplicativo ou pelo site do INSS

Informe seu CPF e senha

Siga para Do que você precisa ?

Digite “Consultar Pedido”

Clique em “Cumprir Exigência” no pedido de “Análise de Descontos de Entidades Associativas”

Avance conforme as orientações.

Importante : Você não precisa obrigatoriamente anexar documentos. Basta informar se concorda ou não com a resposta da entidade. O sistema vai orientar de acordo com o seu caso. Atenção: Não é possível apresentar a resposta pelo 135, somente consultas. Não agende também atendimento presencial nas agências do INSS para isso. A resposta deve ser feita somente pelo aplicativo Meu INSS ou nos Correios a partir de 16 de junho. Acompanhe o seu processo Mesmo que o prazo da entidade de 15 dias úteis já tenha vencido, a informação pode demorar um pouco para aparecer no sistema. Isso acontece porque o volume de dados é grande e o processo está sendo feito aos poucos. Por isso, continue acompanhando o seu caso com frequência:

No aplicativo Meu INSS (com login e senha)

Ou na Central 13 5

Fique atento a golpes - O INSS não envia mensagens por WhatsApp, não liga nem envia e-mail ou SMS com links para consulta ou confirmação de dados. As informações oficiais sobre sua contestação só são disponibilizadas pelos canais oficiais. Não compartilhe seus dados pessoais com desconhecidos.



Assessoria de imprensa INSS

