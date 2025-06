Inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira, 6 de junho

Estudante - Crédito: Agência SP

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 estão na reta final e terminam nesta sexta-feira, 6 de junho. O prazo também é válido para quem deseja solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o território nacional.

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal do Inep (enem.inep.gov.br/participante).

Taxa e isenção

A taxa de inscrição, no valor de R$ 85, deve ser paga até o dia 11 de junho. O pagamento pode ser feito via boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, dependendo da instituição financeira. Quem teve a isenção aprovada para o Enem 2025 precisa se atentar: isso não garante inscrição automática — é necessário se inscrever normalmente pela plataforma.

Novidades da edição

Uma das principais novidades deste ano é a inscrição pré-preenchida para estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas. Nesses casos, basta acessar a Página do Participante, confirmar os dados e escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira. O sistema não gera boleto, mesmo para quem não solicitou a isenção.

Outra mudança importante é o retorno do Enem como meio de certificação de conclusão do ensino médio. Participantes com mais de 18 anos que desejarem esse reconhecimento devem indicar a opção no ato da inscrição. Para obter o certificado, é necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação. Estudantes maiores de idade inscritos no CadÚnico também têm direito à isenção.

Aplicação especial no Pará

De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, por conta da realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Moradores desses municípios ainda podem optar pela aplicação regular, caso prefiram realizar as provas em outro local.

Programa Pé-de-Meia

Estudantes do último ano do ensino médio participantes do programa Pé-de-Meia terão direito a um bônus de R$ 200, desde que compareçam aos dois dias de prova. Todos os integrantes do programa também foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição.

Mais informações

O portal do Inep oferece uma seção de perguntas frequentes, além de orientações detalhadas sobre o exame, ajudando os participantes a esclarecer dúvidas e se prepararem melhor.

Enem: porta de entrada para o ensino superior

Com mais de duas décadas de existência, o Enem se consolidou como o principal exame de acesso ao ensino superior no Brasil. As notas são utilizadas por instituições públicas e privadas, tanto no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) quanto no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, o resultado pode ser utilizado por universidades portuguesas conveniadas com o Inep.

Leia Também