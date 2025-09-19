Inscrições para 2,2 mil vagas no concurso da PM de SP seguem abertas; veja como participar

A Polícia Militar de São Paulo segue com inscrições abertas para 2,2 mil vagas de soldados. Para participar, os candidatos precisam ter ensino médio completo, ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares, atender aos critérios de altura mínima: 1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens, além de ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”. A remuneração básica inicial para o cargo é de R$ 5.055,53.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O prazo termina em 23 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 85.

Segundo o edital do concurso, as provas podem ser realizadas em 37 municípios de São Paulo, além do Distrito Federal e em estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul e outros. Veja mais detalhes do edital aqui.

O processo de seleção é composto por fases que envolvem exames de conhecimentos, exame psicológico, de aptidão física, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

O candidato deve acompanhar a publicação da convocação no DOE, ou por consulta no site da Vunesp. No edital, ainda é recomendado que os participantes acessem diariamente os sites entre os dias 17 a 25 de novembro.

A atribuição do cargo é, principalmente, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate às infrações penais e administrativas.

O trabalho só começa efetivamente após a conclusão do curso superior de técnico de polícia que acontece na Escola Superior de Soldados.

Efetivo

Desde 2023, o Governo de São Paulo abriu 14,4 mil vagas para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo da Polícia Militar em todo o estado.

Atualmente, a PM possui 3,5 mil soldados de 2ª classe e 645 alunos-oficiais em formação. Além disso, 7,3 mil policiais militares, incluindo 101 tenentes do quadro de saúde, já foram formados.

Outros concursos

Além do concurso da Polícia Militar, o Governo de São Paulo tem outros dois processos seletivos com inscrições abertas: um para 12 vagas de especialista contábil na Secretaria da Fazenda e Planejamento, com remuneração inicial de R$ 6.117,26, e outro para 200 vagas de auditor estadual de controle, com salário inicial de R$ 17.850.

Assessoria Segurança Pública

