Idoso de 75 anos morre vítima de ataque de pitbull no interior de SP

Cão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Um idoso de 75 anos morreu, vítima de um ataque de pitbull, ocorrido na noite de terça-feira, 6, em Cafelândia. A fatalidade aconteceu na rua Miguel Jerônimo Guerreiro, no Jardim Alto Cafezal.

A vítima sofreu graves ferimentos homem morava no Distrito de Bacuriti e havia se mudado recentemente para a casa da filha. O ataque aconteceu no quintal da residência, já que o cão era da família.

O idoso foi socorrido com múltiplas mordidas por todo o corpo e com o rosto completamente desfigurado ao pronto-socorro da Santa Casa e posteriormente transferida para a Santa Casa de Lins. Mas devido a gravidade das lesões, encaminhado para a UTI do hospital de Bauru, onde permaneceu internado até sua morte.

