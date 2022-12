Identificadas pessoas que morreram afogadas em prainha no interior paulista

SIGA O SCA NO

Cynthia, 25, Kervellin, 29, Nicolly Luize, 9, e Denise Aparecida, 51 anos: vítimas de afogamento - Crédito: Reprodução/redes sociais

Foram identificadas as cinco pessoas que morreram afogadas na tarde de sábado, 24, em um local conhecido como “Baixão da Serra”, uma prainha às margens do Rio Tietê, em Dois Córregos.

Todos integram uma mesma família e são residentes em Sumaré/SP e passavam o final de semana na cidade.

Faleceram a avó Denise Aparecida Dias da Silva, 51 anos; o casal Cynthia Silva dos Santos, 25 anos e Kervelin Wallace da Silva, 29 anos e as duas filhas Nicolly Luize, 9 anos e Emily Camile, 3 anos.

Segundo informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros, uma das filhas teria ido para uma parte mais profunda do rio e começou a se afogar. Os familiares teriam ido em seu auxílio, porém também se afogaram.

A esposa, as filhas e a avó foram resgatadas na tarde do mesmo dia. Já o corpo do pai foi localizado somente na tarde de domingo, 25.

