Crédito: reprodução/Portal Thathi

Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada, morreu após ser atropelado por uma moto na Avenida Governador Lucas G. Garcez, em Ribeirão Preto. O acidente fatal aconteceu nesta sexta-feira, 2.

A vítima tentava atravessar a via expressa, quando foi atingida com violência. O impacto foi tão forte que ela morreu no local. Já o motociclista, também sem identificação, foi encaminhado a UPA Oeste.

