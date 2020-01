Homem morre afogado ao entrar no mar para salvar o filho em Ubatuba

Crédito: Divulgação

Um turista morreu afogado na tarde deste domingo (5) em Ubatuba. O homem de 42 anos entrou no mar para salvar o filho que era arrastado pela correnteza. O garoto de 11 anos passa bem.

A tragédia aconteceu na praia de Ubatumirim. Os bombeiros do GBmar foram acionados e resgataram o adolescente. Neste instante os parentes perceberam que o pai não retornava e ele foi encontrado desacordado. Socorrido, não resistiu e acabou falecendo. O homem era de Brasília (DF).

Ainda no domingo, um jovem de 26 anos morreu afogado na praia do Félix. Testemunhas contaram que ele entrou na água para tirar a areia do corpo, mas foi surpreendido por uma onda. Os bombeiros conseguiram retirá-lo, mas ele não resistiu.

