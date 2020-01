Homem é atropelado por trator em praia do litoral paulista

Crédito: Reprodução

Um homem foi atropelado na noite de ontem (5) por um trator que fazia a limpeza da areia em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo a prefeitura do município, o homem estava deitado em meio a sacos de lixo e não foi visto pelo funcionário da administração municipal que operava o equipamento.

“A prefeitura de Praia Grande informa que a limpeza da faixa de areia na cidade, durante a alta temporada, é realizada imprescindivelmente e somente no período noturno, justamente para evitar qualquer tipo de acidente, tanto que até o momento nenhuma ocorrência no sentido foi registrada. A noite é o período em que o número de banhistas é extremamente reduzido”, explicou a prefeitura em nota.

O homem, que não portava nenhum tipo de documento de identificação, foi encaminhado ao Hospital Irmã Dulce. De acordo com o hospital, ele permanece internado com traumatismo na face.

Idosa morreu

Este é o segundo caso de atropelamento por trator no litoral de São Paulo em uma semana. Na manhã do último dia 29, a microempresária Diva Leão morreu ao ser atropelada por um trator na praia de Itararé, em São Vicente, litoral norte. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do equipamento não viu a idosa, de 75 anos, ao dar marcha à ré. Ela morreu devido aos ferimentos. O caso é investigado como homicídio culposo, sem a intenção de matar.

