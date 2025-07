GURI celebra 30 anos com novos cursos online de educação musical gratuita

Projeto Guri - Crédito: Divulgação

O programa GURI, referência em educação musical no Estado de São Paulo, comemora seus 30 anos em 2025 com a ampliação do acesso ao ensino musical gratuito. Gerido pela Santa Marcelina Cultura e vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o GURI disponibiliza 19 cursos a distância (EaD) abertos ao público em geral — incluindo educadores — com inscrições gratuitas entre 21 de julho e 8 de agosto, ou enquanto houver vagas. As aulas terão início em setembro, com encontros semanais via Zoom e certificação para quem atingir pelo menos 75% de presença.

As formações fazem parte do plano GURI 4.0, que busca ampliar o alcance da educação musical com inovação e inclusão. Os cursos abrangem diferentes áreas como canto, instrumentos populares e eruditos, história da música, produção musical, teoria musical, música brasileira, tecnologia aplicada e acessibilidade. Educadores também podem se inscrever em capacitações voltadas à prática pedagógica no ensino regular, com foco no uso de ferramentas digitais e estratégias didáticas.

Entre as opções estão cursos de violão, guitarra, piano, saxofone, atabaque, viola caipira, bateria, flauta doce, história do violino, teoria musical e produção musical. Há também formações voltadas à inclusão, como musicografia braille, e oficinas de apreciação musical com foco na música brasileira. As aulas são conduzidas por profissionais experientes e têm duração média de uma hora por semana. As inscrições podem ser feitas no site oficial do GURI: www.projetoguri.org.br.

