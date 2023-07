Governo do Estado de São Paulo lança Novo Programa Habitacional e anuncia Crédito Imobiliário Individual para 20 mil Moradias

Crédito: Divulgação

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento e Habitação, anunciou na tarde da última quarta-feira, 19, no Palácio dos Bandeirantes, o Novo Programa Habitacional do Estado de São Paulo e o Crédito Imobiliário Individual, onde será liberado R$ 258,1 milhões para viabilizar a compra de 20 mil moradias populares para famílias com renda mensal média de R$ 2,4 mil.



Na cerimônia estiveram presentes o Governador Tarcísio de Freitas, o Presidente do Secovi-SP, Rodrigo Luna, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, o Secretário Municipal de Habitação, Milton Vieira, o Secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab e a Secretária Municipal da Gestão, Marcela Arruda.

O Presidente da Prohab de São Carlos, Rodson Magno, esteve no evento e agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas, ressaltando a importância da iniciativa, que vai garantir moradia digna a muitos cidadãos, inclusive aos de São Carlos. “Estou muito feliz que nosso município foi contemplado com 315 unidades. Estarei ainda esta semana reivindicando mais moradias para nossa cidade”, completa Rodson.

Sobre o Casa Paulista

Os empreendimentos serão ofertados pela iniciativa privada, com financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF), totalizando o valor de R$ 3,6 bilhões.

O investimento estadual, utilizado como subsídio, possibilita que famílias com renda mensal média de 1,8 salários mínimos (R$ 2,4 mil) realizem o sonho da casa própria. Sem esse aporte, apenas pessoas com renda média de três salários mínimos (R$ 4 mil) poderiam comprar esses imóveis nos mesmos empreendimentos.

Essas unidades habitacionais populares foram ofertadas por empresas privadas, por meio de um cadastramento realizado pela SDUH no mês de junho. Para participar do programa os empreendimentos foram devidamente aprovados pela Caixa Econômica.

Sobre a Carta de Crédito Imobiliário

A iniciativa oferece subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos (R$ 3.960,00).

O valor do subsídio oferecido pelo Governo varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil por unidade, dependendo da localização do imóvel. Os compradores também poderão contar com subsídios federais e utilizar o FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Dessa forma, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

A demanda é aberta a todos que se enquadrarem nos critérios do programa e for devidamente aprovada pela CEF, que concederá o financiamento habitacional das moradias.

