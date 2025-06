Governo de SP vai contratar brigadistas para ampliar combate a incêndios florestais no estado

A Secretaria da Segurança Pública prevê a contratação dos brigadistas pelo período de cinco meses, entre maio e setembro, com regime de 12 horas de trabalho, alternado por 36 horas de descanso. Foto: Governo de SP -

O Governo de São Paulo vai contratar 132 brigadistas temporários para atuar em todo o estado de São Paulo. A medida tem o objetivo de ampliar o combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem. O projeto de lei complementar foi publicado nesta terça-feira (10) no Diário Oficial do Estado (DOE) e segue para análise da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A medida faz parte da Operação SP Sem Fogo.

Os socorristas irão trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros para mitigar os danos ambientais, econômicos e à saúde pública, diante do aumento de incêndios florestais no estado. A contratação temporária é uma estratégia para ampliar a capacidade operacional dos bombeiros de maneira eficiente e sem custos com a criação de novos cargos permanentes.

A Secretaria da Segurança Pública prevê a contratação dos brigadistas pelo período de cinco meses, entre maio e setembro, com regime de 12 horas de trabalho, alternado por 36 horas de descanso. O treinamento será de 120 horas. Cada contratado irá receber R$ 2,6 mil por mês.

O investimento estimado para os temporários é de R$ 343 mil por mês, correspondente ao montante total de R$ 1,7 milhão para o estado durante o período de estiagem.

Os 132 brigadistas serão distribuídos de acordo com o maior risco de incêndios durante o período de estiagem, conforme o planejamento elaborado pelos Bombeiros. O reforço será distribuído para as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Piracicaba, Sorocaba e Jundiaí, Santos e São José dos Campos.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundação Florestal (FF) e Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

