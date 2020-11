Governo de SP vai aumentar pedágio em 1º de dezembro

Crédito: Divulgação

O Governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), o reajuste das tarifas de pedágios das rodovias paulistas, que devem entrar em vigor somente à zero hora do dia 1º de dezembro, com índices que variam 1,87% e 2,13%. O aumento – que acontece sempre em 1º de julho – foi adiado por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com a publicação no DOE, o reajuste do valor da Base Tarifária Quilométrica para os lotes 28 e para lotes integrantes da 1ª Fase (9 lotes) e da 2ª Fase (5 lotes e Rodoanel Mário Covas – Trechos Oeste, Sul e Leste) do Programa Estadual de Concessão de Rodovias, terá percentual de 1,877703% baseados na evolução do IPCA, entre junho/2019 e maio/2020.

Já o valor da Base Tarifária Quilométrica do lote 27 do Programa Estadual de Concessão de Rodovias, tertá percentual de 2,13242% baseados na evolução do IPCA, entre julho/2019 e junho/20. O DOE não publicou as tabelas com os valores específicos de cada praça de pedágio. (Estradas.com)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também