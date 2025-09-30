Governo de SP monta gabinete de crise e anuncia medidas contra intoxicação por metanol

Na segunda (29), equipes estiveram em locais suspeitos de produção, e quatro distribuidoras foram identificadas como suspeitas - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo anunciou a implantação de um gabinete de crise nesta terça-feira (30), além da abertura de cinco inquéritos, as prisões de dois suspeitos e a apreensão de 50 mil garrafas em operações contra a intoxicação por metanol. O governador Tarcísio de Freitas realizou uma reunião técnica nesta terça-feira (30) no Palácio dos Bandeirantes para detalhar as medidas adotadas no combate à intoxicação por metanol e a investigação dos envolvidos.

Entre as ações, o governo paulista fará a interdição cautelar de estabelecimentos e disponibilizar mecanismos rápidos de denúncia, além de estruturar atendimento em toda a rede de saúde e intensificar as investigações da Polícia Civil e Secretaria da Fazenda.

“Montamos um gabinete de crise para tratar da intoxicação por metanol. É um problema estrutural do Brasil. A Polícia Civil vem fazendo operações com frequência. Temos cinco inquéritos abertos, temos interdição de destilarias e refinarias clandestinas”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A interdição cautelar se aplicará a estabelecimentos com suspeita de comercialização de bebidas fraudadas. Com isso, o Governo impede a circulação dessas bebidas e consegue checar a documentação do estabelecimento para verificar a origem da bebida.

“É fundamental fazer esse fechamento cautelar de todos os estabelecimentos em que tivemos ocorrência para aprofundar a investigação. A preocupação é garantir a segurança do cidadão. O estabelecimento só vai ser liberado para voltar a funcionar se tivermos certeza que está seguro”, complementou o governador.

Veja abaixo as principais medidas anunciadas de combate à intoxicação por metanol e investigação dos envolvidos:

1. Implantação do gabinete de crise (Justiça, Saúde, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Comunicação e Prefeitura de SP).

2- Interdição cautelar dos estabelecimentos onde ficar comprovado que houve a venda de bebida adulterada. A Segurança Pública, Fazenda, Vigilância Sanitária e Procon-SP trabalharão em conjunto para desarticular esses grupos que fabricam e distribuem bebidas adulteradas.

3 – Fortalecimento dos canais de denúncia por meio do 181 da Polícia e do site do Procon-SP (www.procon.sp.gov.br).

4- Orientação da rede de saúde para diagnóstico e tratamento com agilidade.

5- Reunião de alinhamento com as associações de bares e restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao setor.

Balanço dos casos

Dados do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo informam que foram confirmados sete casos de intoxicação por metanol, com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 casos seguem em investigação. Até agora, foram registrados cinco óbitos, sendo um confirmado na capital e quatro ainda em análise – três em São Paulo e um em São Bernardo do Campo. Quatro casos foram descartados.

Agência SP

Leia Também