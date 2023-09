Governador decreta feriado em todo estado no Dia da Consciência Negra; São Carlos analisa medida

Governador Tarcísio de Freitas - Crédito: divulgação

O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, passa agora a ser feriado em todo o estado de São Paulo. A medida foi decretada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e publicada na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial.

“Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado, o dia 20 de novembro de cada ano, Dia Estadual da Consciência Negra, como feriado estadual”, diz trecho da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

São Carlos

O site São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal que informou que o departamento jurídico vai analisar o decreto estadual, pois o mês de novembro já conta com três feriados. Dia 2 Finados, Dia 4 Aniversário da Cidade e 15 Proclamação da República.

Zumbi dos Palmares

A data de 20 de novembro faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, pelas mãos de tropas portuguesas. Zumbi dos Palmares comandou a resistência de milhares de negros contra a escravidão, no Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas.

Leia Também