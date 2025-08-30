GBMar encontra mais um corpo após naufrágio de lancha no litoral de SP

Crédito: Divulgação

No final da tarde de sexta-feira (29), equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foram acionadas após pescadores avistarem um corpo em mar aberto, na região de Ubatuba, próximo à Ilha Anchieta.

De acordo com as informações, o barco de pesca seguia em direção ao alto-mar quando encontrou a vítima e comunicou imediatamente às autoridades, acompanhando-a até a chegada do resgate. O corpo, de um homem, vestia calça preta, camiseta azul e colete salva-vidas.

A suspeita é de que a vítima seja integrante da família de Matão (SP) que estava a bordo da lancha naufragada no litoral sul, em Itanhaém, na semana passada. Com este achado, três corpos já foram localizados. Um deles, de Maria Aparecida da Silva Dias, foi oficialmente reconhecido pelos familiares na última terça-feira , enquanto os outros seguem em análise pericial, mas as circunstâncias apontam que pertençam às vítimas do acidente.

O corpo resgatado em Ubatuba foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba, onde passará por exames de identificação. As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

