(16) 99963-6036
sábado, 30 de agosto de 2025
Família de Matão

GBMar encontra mais um corpo após naufrágio de lancha no litoral de SP

30 Ago 2025 - 08h36Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GBMar encontra mais um corpo após naufrágio de lancha no litoral de SP - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

No final da tarde de sexta-feira (29), equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foram acionadas após pescadores avistarem um corpo em mar aberto, na região de Ubatuba, próximo à Ilha Anchieta.

De acordo com as informações, o barco de pesca seguia em direção ao alto-mar quando encontrou a vítima e comunicou imediatamente às autoridades, acompanhando-a até a chegada do resgate. O corpo, de um homem, vestia calça preta, camiseta azul e colete salva-vidas.

A suspeita é de que a vítima seja integrante da família de Matão (SP) que estava a bordo da lancha naufragada no litoral sul, em Itanhaém, na semana passada. Com este achado, três corpos já foram localizados. Um deles, de Maria Aparecida da Silva Dias, foi oficialmente reconhecido pelos familiares na última terça-feira , enquanto os outros seguem em análise pericial, mas as circunstâncias apontam que pertençam às vítimas do acidente.

O corpo resgatado em Ubatuba foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba, onde passará por exames de identificação. As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

Leia Também

Termina neste domingo o prazo de licenciamento para placas final 3 e 4
Estado08h10 - 30 Ago 2025

Termina neste domingo o prazo de licenciamento para placas final 3 e 4

Inventário digital cresce 40% em cartórios e retira mais de 490 mil de processos da Justiça
Estado10h40 - 29 Ago 2025

Inventário digital cresce 40% em cartórios e retira mais de 490 mil de processos da Justiça

Família da região desaparece em embarcação no litoral paulista
Estado14h25 - 26 Ago 2025

Família da região desaparece em embarcação no litoral paulista

Frente fria no litoral provoca chuvas isoladas; temperaturas em ligeiro declínio
Previsão do tempo 07h11 - 26 Ago 2025

Frente fria no litoral provoca chuvas isoladas; temperaturas em ligeiro declínio

Competição USP de Conhecimentos mobiliza 157 mil estudantes de escolas públicas em sua 9ª edição
Cuco 202508h38 - 25 Ago 2025

Competição USP de Conhecimentos mobiliza 157 mil estudantes de escolas públicas em sua 9ª edição

Últimas Notícias