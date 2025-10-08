Gasolina e etanol sobem no Sudeste, mas continuam os mais baratos do País

Bomba de combustível - Crédito: agência Brasil

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que, em setembro, o Sudeste registrou as maiores altas do País para a gasolina e o etanol, na comparação com agosto. A gasolina subiu 0,32%, passando a custar R$ 6,21, e o etanol aumentou 1,65%, passando a custar R$ 4,30. Em contrapartida, o diesel comum caiu 0,16%, chegando a R$ 6,13, e o diesel S-10 manteve a estabilidade, comercializado a R$ 6,18. Mesmo com as altas, o Sudeste ainda se destacou como a região com o etanol e a gasolina mais baratos do Brasil.

“A região registrou as maiores altas do País para a gasolina e o etanol, reflexo da forte demanda e de fatores sazonais da produção de cana, enquanto o diesel comum apresentou recuo. O interessante é que, mesmo com esses aumentos, a região continua oferecendo a gasolina e o etanol mais baratos do Brasil, o que reforça sua importância estratégica no abastecimento nacional. Essa variação de preços torna a análise de custo-benefício essencial. O IPTL aponta que o etanol continua sendo economicamente vantajoso em São Paulo e Minas Gerais, enquanto no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a gasolina é a melhor opção para o bolso. Independentemente da escolha econômica, vale sempre lembrar que o etanol é uma alternativa que favorece uma mobilidade mais sustentável, por ser um combustível renovável e que emite menos poluentes”, analisa Renato Mascarenhas, Diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Confira a tabela com os preços dos combustíveis nos estados do Sudeste:

UF Diesel Diesel S-10 Etanol Gasolina ES R$ 6,33 R$ 6,34 R$ 4,76 R$ 6,41 MG R$ 6,08 R$ 6,18 R$ 4,51 R$ 6,34 RJ R$ 6,23 R$ 6,33 R$ 4,61 R$ 6,12 SP R$ 6,10 R$ 6,13 R$ 4,18 R$ 6,16

