Fuvest realizará simulado presencial da 1ª Fase em 19 de outubro

Com o objetivo de contribuir para a preparação dos candidatos ao Vestibular 2026, a FUVEST realizará no dia 19 de outubro um simulado da 1ª Fase, em formato presencial nos campi da Universidade de São Paulo do interior do Estado (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos) e no campus da Cidade Universitária (USP Butantã) e USP Leste, na capital paulista. Como no vestibular, a abertura dos portões das escolas será às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.

As inscrições para o simulado, que terão um custo de R$ 50,00, podem ser feitas no site oficial da FUVEST até as 12h do dia 7 de outubro. Ao todo, serão disponibilizadas 10.270 vagas para o simulado, limitadas por região – se o limite for atingido, as inscrições podem ser encerradas antes do prazo. Para efetuar a inscrição no simulado, o participante deverá estar inscrito no Vestibular FUVEST 2026.

A prova terá o mesmo formato da 1ª Fase, com 90 questões de múltipla escolha. “As questões serão majoritariamente inéditas”, explica o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco. Segundo ele, a prova vai refletir as mudanças no Programa do Vestibular aprovadas no ano passado, com mais interdisciplinaridade, ou seja, questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas. Também passarão a ser exigidas de forma mais direta matérias de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física.

Para mais informações, acesse aqui o regulamento. Calendário do Vestibular FUVEST 2026 · Inscrições: até 07/10/2025 · Primeira Fase: 23/11/2025 · Segunda Fase: 14 e 15/12/2025 · Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025 · Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205 · Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026 · Primeira chamada: 23/01/2026 Loraine Calza / assessoria de imprensa

