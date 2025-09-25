(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Educação

Fuvest realizará simulado presencial da 1ª Fase em 19 de outubro

25 Set 2025 - 18h28Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
estudante vestibular - Crédito: divulgaçãoestudante vestibular - Crédito: divulgação

Com o objetivo de contribuir para a preparação dos candidatos ao Vestibular 2026, a FUVEST realizará no dia 19 de outubro um simulado da 1ª Fase, em formato presencial nos campi da Universidade de São Paulo do interior do Estado (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos) e no campus da Cidade Universitária (USP Butantã) e USP Leste, na capital paulista. Como no vestibular, a abertura dos portões das escolas será às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.

As inscrições para o simulado, que terão um custo de R$ 50,00, podem ser feitas no site oficial da FUVEST até as 12h do dia 7 de outubro. Ao todo, serão disponibilizadas 10.270 vagas para o simulado, limitadas por região – se o limite for atingido, as inscrições podem ser encerradas antes do prazo. Para efetuar a inscrição no simulado, o participante deverá estar inscrito no Vestibular FUVEST 2026.

A prova terá o mesmo formato da 1ª Fase, com 90 questões de múltipla escolha. “As questões serão majoritariamente inéditas”, explica o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco. Segundo ele, a prova vai refletir as mudanças no Programa do Vestibular aprovadas no ano passado, com mais interdisciplinaridade, ou seja, questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas. Também passarão a ser exigidas de forma mais direta matérias de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física.

Para mais informações, acesse aqui o regulamento.

Calendário do Vestibular FUVEST 2026

·       Inscrições: até 07/10/2025

·       Primeira Fase: 23/11/2025

·       Segunda Fase: 14 e 15/12/2025

·       Provas de competências específicas - Música: 09 a 12/12/2025

·       Provas de competências específicas - Artes Visuais: 11/12/20205

·       Prova de competências específicas - Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026

·       Primeira chamada: 23/01/2026

 

Loraine Calza / assessoria de imprensa

Loraine Calza 

Leia Também

Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 3,6 mil pessoas já formalizaram ser doador em cartórios
Estado17h25 - 23 Set 2025

Dia Nacional da Doação de Órgãos: mais de 3,6 mil pessoas já formalizaram ser doador em cartórios

Sesc São Carlos oferece várias atividades até domingo na 13ª Semana Move
Esportes09h48 - 23 Set 2025

Sesc São Carlos oferece várias atividades até domingo na 13ª Semana Move

Acidente grave na SP-300 deixa dois mortos carbonizados e três feridos
Estado 06h41 - 22 Set 2025

Acidente grave na SP-300 deixa dois mortos carbonizados e três feridos

Chuva retorna ao estado de SP com possibilidade de tempestade
Estado06h29 - 22 Set 2025

Chuva retorna ao estado de SP com possibilidade de tempestade

Madeira apreendida pela PM é transformada em móveis por presos
Presidente Venceslau08h17 - 21 Set 2025

Madeira apreendida pela PM é transformada em móveis por presos

Últimas Notícias