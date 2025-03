FUVEST divulga vestibular 2026

estudante vestibular - Crédito: divulgação

A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) divulga o cronograma do exame Vestibular para 2026. A primeira fase será realizada em 23 de novembro e a segunda, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2025.



Os locais de aplicação da prova de variação entre cidades da Região Metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. As orientações para os aprovados na segunda fase serão divulgadas em conjunto com o resultado, na Área do Candidato .



Importante destacar que, no total, o Vestibular 2025 ofereceu 8.147 vagas de graduação. Realizada em novembro do ano passado, a primeira fase registrou a menor taxa de abstenção de sua história: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. A taxa média de abstenção da segunda fase, realizada em dezembro, foi de 6,67%, considerando os dois dias da prova (6,22% no primeiro dia e 7,12% no segundo dia).





Calendário vestibular FUVEST 2026 :

Inscrições entre 18/08 a 7/10/2025

1ª Fase FUVEST 2026: 23/11/2025

2ª Fase FUVEST 2026: 14/12 e 15/12/2025

Provas de competências específicas: entre 12/09/2025 e 12/12/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado da 1ª Chamada da FUVEST 2026: 23/01/2026

