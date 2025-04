Fuvest abre inscrições para simulado online de redação

Crédito: divulgação

A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) comunica o cronograma do simulado online de redação. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas virtualmente na 'Área do Candidato', a partir das 12 horas de hoje (15/04) até o meio-dia de 22 de abril.



Os interessados poderão ter contato com uma nova proposta de redação, seguindo as diretrizes estabelecidas para sua elaboração no Programa do Vestibular FUVEST 2026. Assim, têm como preparar uma estratégia de produção textual para o exame da Universidade de São Paulo 2026.



O simulado deverá apresentar um tema e adotar duas propostas de redação: a tradicional dissertação e uma outra, ligada a um dos gêneros textuais que passam a ser admitidos. O objetivo é o de que os estudantes possam conhecer a proposta e sejam mais assertivos quanto ao modelo.



A FUVEST definirá o início obrigatório assim como a divulgação do horário de início da prova, que serão divulgados por e-mail no dia 25 de abril. O simulado será realizado virtualmente no sábado, dia 26 de abril, e no domingo, dia 27 de abril, e terá duração de até duas horas para as propostas de redação, a partir do horário divulgado na área do candidato para a realização do exame no site da FUVEST. Nos dois dias, o início do simulado poderá ocorrer entre 8 e 16 horas.



São esperadas a produção de duas redações, de gêneros textuais distintos, mas com o mesmo tema a ser apresentado durante a aplicação da prova. Para cada proposta, haverá o limite máximo de 2.200 caracteres sem espaços. O simulado é gratuito e direcionado aos estudantes com mais de 16 anos que concluíram ou que venham a concluir o Ensino Médio.



A partir do dia 15 de maio, as redações poderão ser visualizadas na “Área do Candidato” do site da FUVEST. No dia 30 de maio, serão disponibilizados no mesmo ambiente digital os critérios estabelecidos para a correção das redações, bem como as abordagens esperadas pela banca avaliadora.



Calendário do simulado de redação da FUVEST 2025 - inscrição gratuita:

Inscrições entre: 15/04 a 22/04/2025 ao meio-dia

Divulgação do horário do simulado online: 25/04/2025

Lista de leitura obrigatória da FUVEST 2026

Opúsculo Humanitário (1853) - Nisia Floresta

Nebulosas (1872) - Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) - Julia Lopes de Almeida

Caminho de Pedras (1937) - Rachel de Queiroz

O Cristo Cigano (1961) - Sophia de Mello Breyner Andresen

As Meninas (1973) - Lygia Fagundes Telles

Balada de Amor ao Vento (1990) - Paulina Chiziane

Canção para Ninar Menino Grande (2018) - Conceição Evaristo

A Visão das Plantas (2019) - Djaimilia Pereira de Almeida

