Fuvest abre inscrições para redução ou isenção da taxa do vestibular 2026

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) iniciou, nesta segunda, dia 12 de maio, as inscrições para quem quer pedir redução ou isenção da taxa de inscrição para o concurso vestibular, que é de R$ 211,00. Os pedidos de redução ou isenção podem ser feitos até o dia 11 de julho por meio da área do candidato do site da Fuvest, fazer o cadastro e depois efetuar o login, preencher o formulário com os dados solicitados e anexar versão digitalizada de todos os documentos requeridos. Todas as informações estão disponíveis no Guia de Inclusão Fuvest 2026 neste link.

Os resultados dos pedidos de redução e isenção de taxa de inscrição serão divulgados no dia 4 de agosto e o prazo para interposição de recursos será entre 7 e 11 de agosto .

Podem se candidatar à isenção ou redução da taxa aqueles que tiverem cursado ou concluído todo o ensino médio em escola do sistema público de ensino do Brasil, bem como o ensino médio por meio de exames nacionais de certificação, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Também estão aptos a solicitar o benefício candidatos provenientes de escolas não pertencentes à rede pública de ensino, mas que mantenham educação gratuita; escolas pertencentes ao Sistema Senai, Sesi ou Senac; ou escola particular ou privada, quando o candidato tiver obtido bolsa de estudos integral ou superior a 50% do valor da mensalidade.

A renda de até R$ 2.277,00 (pessoal bruta do candidato ou per capita familiar) pode dar direito à isenção total da taxa de inscrição, concedida pelo Conselho Curador, desde que o candidato atenda às exigências do regulamento. Faixas de renda maiores até R$ 4.554,00 podem dar direito à redução de 50% conforme itens do regulamento.

Recursos especiais

No mesmo período dos pedidos de redução e isenção da taxa, de 12 de maio a 11 de julho, o candidato também pode solicitar recursos específicos para a realização da prova ou solicitar permissão para o uso de equipamentos especiais como, por exemplo, prova em braile, intérprete de Libras, prova ampliada em papel A3, uso de aparelho contínuo de infusão de insulina ou medição de glicose, uso de materiais próprios para extração de leite materno, uso de banheiro com maior frequência, entre outros. O pedido também é realizado na área do candidato, no site da Fuvest.

As inscrições para o Concurso Vestibular Fuvest 2026 estarão abertas entre 18 de agosto e 7 de outubro. A 1ª fase do exame está agendada para 23 de novembro e a 2ª fase para os dias 14 e 15 de dezembro de 2025.

Leia Também