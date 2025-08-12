FUVEST 2026 traz novidade: candidatos poderão escolher local da prova da 1ª fase

estudante vestibular - Crédito: divulgação

A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) divulgou nesta terça-feira (12) o Guia de Jornada do Vestibular 2026, documento que reúne todas as informações essenciais para os candidatos, incluindo uma novidade: a possibilidade de escolha do local de realização da prova da 1ª fase.

O material, disponível no site da instituição, orienta sobre como se inscrever, apresenta o calendário completo, lista os locais de aplicação das provas (capital, litoral e interior), traz informações sobre os dias de exame e explica o processo de matrícula, com instruções e documentos necessários.

Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, o objetivo é oferecer clareza e apoio em cada etapa.“Escolher participar do Vestibular da FUVEST é um passo decisivo e transformador. Com a publicação do Guia, queremos oferecer clareza e apoio em cada etapa para que o vestibulando possa se concentrar no que realmente importa: dar o seu melhor nos estudos para alcançar seus objetivos”, destacou.

Escolha do local da prova

Este ano, candidatos que realizarem a prova em cidades ou regiões da capital com duas ou mais escolas aplicadoras poderão indicar a preferência pelo local entre os dias 13 e 17 de outubro, seguindo lotes sucessivos de acordo com a data de confirmação da inscrição:

13/10 – Primeiros 20% das inscrições confirmadas

14/10 – De 21% a 40%

15/10 – De 41% a 60%

16/10 – De 61% a 80%

17/10 – De 81% a 100%

Os que confirmarem a inscrição mais cedo terão prioridade na escolha. No dia 10 de outubro, os candidatos receberão por e-mail a informação sobre a posição no lote para indicação do local.

Questionário socioeconômico

O guia também traz o modelo do Questionário Socioeconômico, a ser preenchido no ato da inscrição, com perguntas sobre formação escolar e situação socioeconômica da família. Segundo Monaco, o objetivo é compreender melhor o perfil dos candidatos e auxiliar a USP na criação de políticas de permanência e apoio estudantil.

O Guia de Jornada integra uma série de publicações que inclui o Guia de Inclusão e o Guia de Carreiras. Em breve, será lançado o Guia de Provas.

Calendário do Vestibular FUVEST 2026

Inscrições: 18/08 a 07/10/2025

Primeira fase: 23/11/2025

Segunda fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025

Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025

Provas de competências específicas – Artes Cênicas: 05 a 09/01/2026

Primeira chamada: 23/01/2026

Mais informações estão disponíveis no site oficial da FUVEST.

