Futuros condutores podem testar suas habilidades no simulado do Detran

O Detran-SP realizou aproximadamente 1,3 milhão de simulados de provas teóricas pelo seu portal no primeiro semestre de 2023. Trata-se de um serviço de simulação de provas online, uma alternativa para os candidatos testarem seus conhecimentos, o qual acaba funcionando como uma maneira de preparar e acalmar o candidato para o dia da prova teórica de verdade. O simulado de provas teóricas eletrônicas está disponível no portal do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br/simulado) desde julho de 2012 e disponibiliza questões semelhantes às aplicadas no dia da prova teórica.

O banco de questões do Detran-SP é aberto e acessível a todos os candidatos. Para responder as questões é necessário que os alunos possuam conhecimentos em direção defensiva, noções de primeiros socorros, legislação de trânsito, mecânica e meio ambiente. Tal como a prova teórica aplicada pela autarquia, o teste é dividido em 30 questões objetivas, de múltipla escolha, com apenas uma resposta correta para cada uma delas.

As perguntas são distribuídas proporcionalmente ao número de aulas de cada conteúdo no curso teórico. São 12 questões de legislação (incluindo infrações e sinalização), dez de direção defensiva, três de primeiros socorros, três de cidadania e meio ambiente e duas de mecânica básica. Na prova real, para ser aprovado, é preciso acertar pelo menos 70% das perguntas (ou seja, 21).

Entre janeiro a junho deste ano, foram emitidas 325.248 PPDs em todo o Estado, as chamadas Permissões Para Dirigir (PPD). No mesmo período de 2022, foram 364.675 PPDs A Permissão para Dirigir tem validade de um ano. Se o recém-habilitado cometer uma infração grave, gravíssima ou for reincidente em infração média, ele perderá a permissão e terá que iniciar um novo processo de ‘Nova Habilitação’ Nesse novo processo de habilitação, precisará fazer novo exame médico, avaliação psicológica, aulas teóricas e práticas, além de refazer exames teóricos e práticos.

A Permissão para Dirigir é fornecida para as categorias A (moto), B (carro) e AB (moto e carro) e possibilita a condução de veículo correspondente apenas à categoria para a qual ela foi emitida. Não há qualquer impedimento de circulação para quem porta a carteira provisória no 1º ano de habilitação. Os permissionários podem dirigir em todas as vias públicas abertas à circulação, bem como circular em todo o território nacional.

Após um ano, e se o motorista não cometer infrações grave ou gravíssima e não for reincidente em infração média, poderá converter sua permissão em CNH Definitiva.

Passo a passo para iniciar a primeira habilitação

· O cidadão pode dar o início ao processo de habilitação pelo portal do Detran-SP, no link, ou ainda pelo portal do Poupatempo.

· Pela legislação federal de trânsito, válida em todo o país, o processo de habilitação prevê a realização de exame médico e avaliação psicológica, 45 horas de aula teórica, prova teórica e 20 horas de aulas práticas de direção veicular, tanto para a categoria B (carro) quanto para a categoria A (moto), sendo a última etapa do processo a Avaliação Prática, na(s) categoria(s) pretendida(s).

· Além disso, quem vai se habilitar a dirigir carro pode realizar até cinco aulas no simulador de direção veicular, que são computadas como aulas práticas, conforme determina norma federal em vigor desde 2019.

