Frio - Crédito: Agência Brasil

Os dias quentes de setembro darão lugar ao frio intenso. Uma forte frente fria, prevista para chegar no dia 19, promete baixar as temperaturas no estado de São Paulo.

Até lá, a população deverá conviver com uma onda de calor com temperaturas até 5ºC acima da média para o mês, além dos baixos níveis de umidade relativa do ar, o que favorece o surgimento de focos de queimada.

