Frio continua nesta segunda-feira e temperaturas voltam a subir a partir de amanhã

Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Segunda-feira (11/08)



A atuação da massa de ar frio, mantém o tempo estável no estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuvas, exceto na região leste onde a nebulosidade estará mais acentuada e com previsão de chuvas fracas. Na segunda-feira, as temperaturas continuarão baixas, principalmente durante os períodos da noite e da madrugada.

Terça-feira (12/08) até Quinta-feira (14/08)



Massa de ar seco atua sobre o estado de São Paulo, deixando o Tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Temperaturas em ligeira elevação, no período da tarde. (IPMET).

Leia Também