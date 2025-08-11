(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Previsão do tempo

Frio continua nesta segunda-feira e temperaturas voltam a subir a partir de amanhã

11 Ago 2025 - 06h40Por Da redação
Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Segunda-feira (11/08)


A atuação da massa de ar frio, mantém o tempo estável no estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuvas, exceto na região leste onde a nebulosidade estará mais acentuada e com previsão de chuvas fracas. Na segunda-feira, as temperaturas continuarão baixas, principalmente durante os períodos da noite e da madrugada.

Terça-feira (12/08) até Quinta-feira (14/08)


Massa de ar seco atua sobre o estado de São Paulo, deixando o Tempo estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. Temperaturas em ligeira elevação, no período da tarde. (IPMET).

